Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 21 мая 2023Мир

МИД России назвал главный фактор обострения глобальных проблем

МИД РФ назвал G7 главным фактором обострения глобальных проблем

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России назвал «Большую семерку» (G7) главным фактором обострения глобальных проблем. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Основным итогом встречи, по мнению министерства, стал «набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера». «Таким образом, в очередной раз результатом мероприятия "семерки" становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях», — говорится в сообщении российского МИД.

В дипведомстве также считают, что G7 «необратимо деградировала» и «превратилась в инкубатор», поскольку у объединения появляются деструктивные инициативы, направленные на расшатывание глобальной стабильности.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита «Большой семерки» (G7). Встреча проходила в городе Хиросима с 19 по 21 мая. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. На саммит были приглашены также лидеры других, не входящих в «Группу семи», стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Зеленский пообещал не применять F-16 для продвижения на территорию России
Труп обнаружили в подмосковном пруду
Стали известны подарки участникам саммита G7 от Японии
Эстония и Латвия начали переговоры с предприятием для закупки систем ПВО
Неожиданный диалог Путина и Кадырова попал на видео
Врачи рассказали о попытках спасти мужа Дианы Гурцкой на борту самолета с Кубы
В США удивились решению Зеленского уехать в Японию накануне потери Артемовска
Москвичам перечислили места обитания летучих мышей в городе
МИД России назвал главный фактор обострения глобальных проблем
Венгрия приготовилась к новому давлению со стороны ЕС из-за мер против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.