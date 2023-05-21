МИД России назвал главный фактор обострения глобальных проблем

МИД РФ назвал G7 главным фактором обострения глобальных проблем

МИД России назвал «Большую семерку» (G7) главным фактором обострения глобальных проблем. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Основным итогом встречи, по мнению министерства, стал «набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера». «Таким образом, в очередной раз результатом мероприятия "семерки" становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях», — говорится в сообщении российского МИД.

В дипведомстве также считают, что G7 «необратимо деградировала» и «превратилась в инкубатор», поскольку у объединения появляются деструктивные инициативы, направленные на расшатывание глобальной стабильности.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита «Большой семерки» (G7). Встреча проходила в городе Хиросима с 19 по 21 мая. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. На саммит были приглашены также лидеры других, не входящих в «Группу семи», стран.