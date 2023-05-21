Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
3:0
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Спартак М
2:1
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Хольгер Руне
0:0
1-й сет
live
Даниил Медведев
Рим (м)
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Вегас Голден Найтс
Сегодня
22:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 2-й матч
18:08, 21 мая 2023Спорт

Футболиста «Спартака» удалили за неприличный жест в матче против ЦСКА

Футболиста «Спартака» Александра Соболева удалили за неприличный жест в матче против ЦСКА

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев был удален за неприличный жест в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против столичного ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 65-й минуте встречи, проходящей в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Футболист приложил две руки к паху после чего главный арбитр Сергей Карасев показал игроку красную карточку. Вслед за ним был удален защитник армейцев Виллиан Роша. На момент публикации новости счет во встрече — 1:1.

После 27 матчей ЦСКА располагался на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» занимал четвертое место, набрав 50 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром» 27 мая, а «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» днем позднее.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
США не выступили против ударов Украины по Крыму
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Захару Прилепину начали проводить реабилитацию
Посол Украины в Польше удалил пост об извинениях за Волынскую резню
В Китае запретили продукцию американского производителя чипов
Биохимик развеяла популярный миф о воде
Футболиста «Спартака» удалили за неприличный жест в матче против ЦСКА
Житель Артемовска рассказал о вытравливавших газом людей бойцах ВСУ
В Турции произошло новое землетрясение
В Венгрии потребовали объяснить заявления об остановке нефтепровода «Дружба»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.