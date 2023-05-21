Футболиста «Спартака» удалили за неприличный жест в матче против ЦСКА

Футболиста «Спартака» Александра Соболева удалили за неприличный жест в матче против ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев был удален за неприличный жест в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против столичного ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 65-й минуте встречи, проходящей в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Футболист приложил две руки к паху после чего главный арбитр Сергей Карасев показал игроку красную карточку. Вслед за ним был удален защитник армейцев Виллиан Роша. На момент публикации новости счет во встрече — 1:1.

После 27 матчей ЦСКА располагался на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» занимал четвертое место, набрав 50 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром» 27 мая, а «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» днем позднее.