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19:30, 21 мая 2023Мир

Глава МВД Турции обвинил власти Швеции в попытках вмешаться в выборы

Глава МВД Турции заявил, что Швеция пытается вмешаться в президентские выборы в стране

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Глава МВД Турции Cулейман Сойлу заявил, что власти Швеции пытаются вмешаться в президентские выборы в стране. Об этом сообщает газета Aydınlık.

По мнению министра, Стокгольм финансирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей. Он заявил, что ассоциация под названием «Oy ve Ötesi» не должна находиться у избирательных урн, так как ее члены давят на граждан и угрожают полиции уйти с этими урнами.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента. Победитель определится во втором туре, 28 мая.

Ранее глава МВД Турции утверждал, что с первого месяца работы на посту ощущал давление со стороны США. По словам министра, власти страны оказывали на него давление, чтобы получить биометрические и идентификационные данные сирийцев в Турции.

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Екатерина Власова
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