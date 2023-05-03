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11:11, 3 мая 2023Мир

Глава МВД Турции рассказал о давлении США ради получения личных данных сирийцев

Глава МВД Турции Сойлу: США оказывали давление, чтобы получить личные данные сирийцев
Сулейман Сойлу

Сулейман Сойлу. Фото: Ahmet Bolat / Reuters

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что с первого месяца работы на посту ощущал давление со стороны США. По словам министра, власти страны оказывали на него давление, чтобы получить биометрические и идентификационные данные сирийцев в Турции. Цитату приводит Aydinik.

«Я сказал, что не даю, и мы не дали [личные данные сирийцев]. <...> Они пытаются повернуть Турцию назад», — рассказал он. При этом Сойлу не уточнил, как американские власти обосновывали свое требование получить данные сирийских граждан. Речь, вероятно, идет о беженцах, которые массово отправились в Турцию еще в 2015 году, спасаясь от экономического кризиса и боевых действий в родных странах.

Сойлу занимает свой пост с августа 2016 года.

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Виктория Кондратьева
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