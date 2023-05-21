В Италии аэропорт приостановил работу из-за извержения вулкана Этна

Аэропорт итальянского города Катания приостановил работу из-за извержения вулкана Этна

Аэропорт итальянского города Катания приостановил работу из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщает «Интерфакс».

По их данным, это произошло в воскресенье, 21 мая. В результате извержения вулканический пепел осел на взлетно-посадочных полосах. В таких условиях взлет и посадка небезопасны, объяснили в аэропорту.

В настоящий момент на вершине вулкана сохраняется облачность, поэтому наблюдения трудны, уточняет ТАСС. Однако эксперты считают, что извержение произошло из юго-восточного кратера.

Ранее стало известно, что в каплях дождя, который прошел утром 13 апреля в Белгороде, обнаружили вулканический пепел. Существует вероятность, что это был вулканический пепел с Камчатки.

11 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров от вулкана небо заволокло пепловой тучей, а в поселке Ключи и селе Майском начался пеплопад.