В Киеве заявили о готовности обсуждать мирный план Африки при одном условии

Кулеба заявил о готовности обсудить мирный план Африки, если в нем нет заморозки конфликта

Киев готов обсуждать мирный план со странами Африки, но при одном условии — он не должен включать в себя заморозку конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует ТАСС.

«К нам действительно едет группа африканских лидеров. Мы открыты к диалогу со всеми, кто хочет говорить, искать решение», — заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что мирные инициативы, которые украинские власти будут готовы обсудить, должны включать два принципа. «Первый принцип — в основу любого плана не может быть положена идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль России. И второе — не может быть никакой речи о замораживании конфликта», — заявил глава МИД.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о своем намерении приехать на Украину с мирной инициативой в составе миссии от нескольких африканских стран.