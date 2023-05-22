Победитель «Битвы экстрасенсов» высказался о вероятности отъезда из России

Звезда «Битвы экстрасенсов» Матвеев заявил, что лучшей страной для него является Россия

Победитель 20-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Дмитрий Матвеев ответил на вопрос о том, хотел бы он переехать жить в другую страну. О вероятности отъезда из России он высказался в интервью редакции Rutube.

Матвеев заявил, что за свою жизнь успел пожить в Китае и Таиланде, а также посетить еще несколько других стран. По словам звезды «Битвы экстрасенсов», лучшей страной для него является Россия.

«Вообще нет ничего лучше, чем Россия. Реально. Где бы я ни был, мне здесь комфортно», — подчеркнул он.

Матвеев участвовал в 20-м сезоне проекта «Битва экстрасенсов», где в финале занял первое место. После победы в шоу он уехал к своей возлюбленной в Китай, но через несколько лет вернулся в Россию.

Ранее финалист 22-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый позвал к себе на прием популярную певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Он заверил, что может поспособствовать значительному успеху в ее жизни.