Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:25, 28 апреля 2023Интернет и СМИ

Звезда «Битвы экстрасенсов» позвал на прием Бузову

Победитель «Новой битвы экстрасенсов» Череватый позвал к себе на прием певицу Ольгу Бузову

Кадр: «Алёна, блин!» / YouTube

Финалист шоу «Битва экстрасенсов» и победитель проекта «Новая битва экстрасенсов» на канале ТНТ Влад Череватый позвал к себе на прием певицу Ольгу Бузову, заявив, что может поспособствовать значительному успеху в ее жизни. К Бузовой он обратился в интервью проекта «Алена, блин!», видео вышло на YouTube.

Ведущая шоу Алена Жигалова в беседе обратила внимание на то, что, как утверждала сама Бузова, ее неоднократно подозревали в сделке с дьяволом. Череватый в ответ на это заявил, что не знает о сотрудничестве певицы с темными силами.

«Но если вы меня увидите здесь, обязательно приходите, мы с вами поработаем. Сделаем настолько *** [невероятную] вещь, что все будут как рабы внизу», — обратился звезда «Битвы экстрасенсов» к Бузовой.

Череватый участвовал в 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов», где дошел до финала. В программе «Новая битва экстрасенсов» он занял первое место. Звезда шоу утверждает, что взаимодействует с темными силами.

Ранее участник программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс рассказал, что лишился половины зубов во время съемок проекта. Он заявил, что это случилось во время его эпилептического припадка по вине врача.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Захарова высмеяла слова американского посла об интересах США и россиян. Как это связано с Украиной?
Медведев заявил о несуществующей Молдавии
Появилось первое видео уничтожения немецкой ЗСУ «Гепард» на Украине
Третьяк оценил запрет российского флага на чемпионате мира по хоккею
Парикмахер раскрыла секреты правильного мытья головы
Стало известно о ликвидации командира элитного подразделения ВСУ
МИД Испании вызвал посла России из-за публикации диппредставительства в соцсетях
В Великобритании похвалили российскую «Армату»
Диетолог раскрыла неочевидные причины неудач при похудении
В России резко выросло число трудовых мигрантов из Узбекистана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.