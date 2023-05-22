Поездки Зеленского за границу назвали самым дорогим шоу в истории

Константинов назвал поездки Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории планеты

Глава парламента Крыма Владимир Константинов раскритиковал поездки президента Украины Владимира Зеленского за рубеж. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Константинов назвал визиты Зеленского в ряд западных стран, Саудовскую Аравию и Японию самым дорогим шоу в истории планеты.

«Его гастроли по западным странам — это самое дорогое шоу в истории планеты, театр одного актера, которому выплачиваются рекордные гонорары», — отметил он.

По мнению парламентария, Зеленский обогащается на украинском конфликте. «Для миллиардера, у которого на счетах, по предварительным данным, более четырех миллиардов, активы в Крыму выглядят смешно. Для него это блохи», — заключил он.

Ранее на Украине назвали цель европейского турне Зеленского. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба объяснил визиты политика необходимостью собирать оружие. «Президент не ездит за границу, если нет решений по конкретным военным пакетам. Это его принципиальная позиция», — заключил Кулеба.

20 мая Зеленский прибыл в японскую Хиросиму для участия в саммите G7.