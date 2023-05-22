Ветеран «Альфы» назвал случаи введения плана «Эдельвейс»

Ветеран «Альфы» Попов: план «Эдельвейс» вводится для пресечения террористической угрозы

План «Эдельвейс» вводится силовыми ведомствами в российских регионах в случае террористической опасности, рассказал подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, как действуют правоохранители и экстренные службы в этом случае.

«"Эдельвейс" — это специальный сигнал в МВД, который подразумевает под собой мобилизацию сил и средств Министерством внутренних дел. В зависимости от характера сигнала [определяется], в каком [нужно] объеме», — рассказал он.

«Эдельвейс» — это сигнал о пресечении террористической угрозы, совершившихся терактов либо условий, которые способствуют им. По этому сигналу все силы, которые есть в распоряжении МВД, включая воинские соединения и образовательные учреждения мобилизуются и, согласно внутренним планам, занимают свои позиции Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора

По словам Андрея Попова, план может подразумевать усиление пропускного режима, увеличение числа патрульных нарядов.

«Также этот план подразумевает создание оперативных штабов, которые координируют действия сотрудников МВД и других спецслужб по локализации террористов и их последующего уничтожения», — заключил он.

О введении плана «Эдельвейс» в Белгородской области из-за проникновения на территорию региона диверсионно-разведывательной группы сообщил SHOT. По данным Mash, также действует план «Перехват».

Информацию о проникновении ДРГ на территорию Белгородской области 22 мая подтвердил глава региона Владимир Гладков. По его словам, в операции по их ликвидации задействованы вооруженные силы (ВС) страны, а также Росгвардия и ФСБ.

Обстрел Грайворонского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжался несколько часов, уточнил губернатор.