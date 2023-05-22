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18:58, 22 мая 2023Мир

Экс-кандидат в президенты Турции призвал сторонников голосовать за Эрдогана

Бывший кандидат в президенты Турции Оган призвал сторонников голосовать за Эрдогана
СюжетВыборы в Турции
Синан Оган

Синан Оган. Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса ATA Синан Оган призвал своих сторонников во втором туре выборов проголосовать за действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает газета Hürriyet.

«Полезно знать, что при принятии этого решения мы провели всевозможные консультации и приняли это решение, поскольку считаем, что оно является правильным для нашей страны и народа. Я желаю, чтобы это решение, которое мы приняли без каких-либо личных ожиданий в рамках наших кемалистских и националистических принципов, было полезным для Великой Турецкой Нации и Турецкой Республики», — заявил Оган.

Ранее в этот же день источники Hürriyet сообщали о намерении Огана поддержать Эрдогана во втором туре выборов. По словам колумниста издания Абдулькадира Сельви, бывший участник президентской гонки решил не поддерживать кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента. Победитель определится во втором туре, 28 мая.

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Варвара Кошечкина
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