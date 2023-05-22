Появилось видео с места ДТП в Москве с возможным участием авто патриарха РПЦ

Mash показал видео с места ДТП с Aurus, который может принадлежать патриарху Кириллу

Появилось видео с Проспекта мира в центре Москвы, где в ДТП попал автомобиль Aurus, который может принадлежать патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На появившемся видеоролике видно, как на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Других водителей просят объезжать участок.

Сведения о том, что Aurus закреплен за патриархом РПЦ, разместило издание Baza в Telegram-канале. Пока неизвестно, был ли патриарх Кирилл в иномарке в момент столкновения. Baza также пишет, что в ДТП в центре Москвы пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

О ДТП с участием машины Aurus стало известно в понедельник, 22 мая. Иномарка врезалась в автомобиль Volvo. По данным Telegram-канала Mash, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого в Казани служебный автомобиль министра цифрового развития Республики Татарстан Айрата Хайруллина попал в ДТП, чиновника в салоне не было. Тогда в автомобиль BMW, принадлежащий правительству республики, врезалась машина марки Daewoo Matiz, выехавшая на пересечение улиц на красный свет светофора.