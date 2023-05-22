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13:08, 22 мая 2023Россия

В Совфеде раскритиковали предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю

Клишас: шестидневная рабочая неделя не соответствует принципу социального государства

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сенатор Андрей Клишас раскритиковал предложение установить в России шестидневную рабочую неделю. Свое мнение об инициативе он высказал в Telegram.

Клишас выразил уверенность в том, что введение шестидневной рабочей недели не соответствует принципу социального государства. Данный принцип закреплен в статье 7 Конституции России, в котором говорится, в частности, об охране труда и здоровья людей.

С идеей ввести шестидневную рабочую неделю выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В обоснование предложения его авторы указали на возросшую нагрузку на российскую экономику.

Идею увеличить количество рабочих дней уже прокомментировали в Госдуме. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бассараб, реализация предложения сегодня невозможна. Она назвала идею «Аванти» непродуманной, недальновидной и не учитывающей структуру российской экономики, более половины которой, по словам депутата, составляет частный сектор.

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Алан Босиков
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