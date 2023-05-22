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20:38, 22 мая 2023Экономика

Путин поручил ввести лимит по покупке валюты для сделок за рубежом

Президент РФ Путин поручил ввести лимит в $1 млрд по покупке валюты для сделок за рубежом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года ввести лимит на покупку резидентами иностранной валюты внутри страны для зачисления на зарубежные счета и проведения разрешенных сделок. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Российский лидер обязал правительство и Банк России установить лимит в размере не более одного миллиарда долларов. Ответственными за исполнение поручения он назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

В апреле сообщалось, что Центробанк и Минфин обсуждают введение ежемесячного лимита на приобретение валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок, в рамках которых выкупается бизнес уходящих из России компаний.

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Варвара Кошечкина
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