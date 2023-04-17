Российские власти захотели ввести новые ограничения на валютные операции

«Ведомости»: Минфин и Центробанк обсуждают ограничение крупных покупок валюты на рынке

Центробанк и Минфин обсуждают введение ежемесячного лимита на приобретение валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок, в рамках которых выкупается бизнес уходящих из России компаний. Об этом со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова пишут «Ведомости».

Новые ограничения на покупку валюты власти хотят утвердить на фоне высокой волатильности рубля в последние недели. Низкая ликвидность иностранной валюты приводит к тому, что любая крупная покупка вызывает заметное ослабление рубля.

При этом, подчеркнул Чебесков, Минфин и до этого вводил ограничения по крупным сделкам, если считалось, что те могут повлиять на рынок. Кроме того, подкомиссия, выдающая разрешение на выход нерезидентов из российских активов, всегда учитывает рыночную конъюнктуру.

Соответствующая информация появилась на фоне существенного ослабления рубля в начале апреля. Несмотря на рост цен на нефть, российская валюта опустилась до минимума почти за год. Евро превышал 91 рубль, а доллар доходил до 83 рублей.

Эксперты предположили, что причиной такой необычной динамики стало разрешение компании Shell продать активы проекта «Сахалин-2» и вывести из России более миллиарда долларов.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин опроверг такую причину в качестве основной, по его мнению, причиной стало пиковое снижение нефтегазовых доходов. Замминистра финансов Алексей Моисеев соглашался с ним, отмечая, что сделка разбивается на значительное количество траншей и ежедневных покупок.

