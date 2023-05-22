Стало известно о перебоях со связью в Белгородской области

ТАСС: в Белгородской области наблюдаются перебои со связью

В Белгородской области в районе проведения специальной операции по ликвидации диверсантов наблюдаются перебои со связью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Один из собеседников агентства сообщил о практически полном отсутствии мобильной связи и интернета.

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа зашла диверсионная группа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в ликвидации диверсантов принимают участие как Вооруженные силы России, так и Росгвардия и ФСБ.

О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину. Из-за боев с диверсантами на всей территории Белгородской области введен план «Перехват».