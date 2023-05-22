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16:54, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Гоблин раскрыл отношение к творчеству Петросяна

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что не приходит в восторг от творчества Евгения Петросяна

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что у артиста Евгения Петросяна есть и смешные, и несмешные номера. Отношение к его творчеству блогер раскрыл в видео, опубликованном на Rutube.

«Вот все считают, что Петросян несмешной. Ну есть смешные юморески, есть не очень, есть несмешные», — сказал Пучков. Вместе с тем он отметил, что не приходит в восторг от творчества артиста.

Кроме того, Гоблин аналогично высказался о выступлениях Владимира Винокура, отметив, что не является поклонником его творчества. По его словам, в репертуаре этого артиста также есть как удачные, так и несмешные номера.

Ранее Пучков рассказал об отказе от алкоголя. Блогер поделился, что в его жизни был период, когда он регулярно употреблял спиртное. Он также подчеркнул, что алкогольные напитки негативно сказывались на его продуктивности.

Перед этим Гоблин раскрыл, что прибегнул к интервальному голоданию. Он заверил, что благодаря этой системе питания похудел на 7,5 килограмма.

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Маргарита Щигарева
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