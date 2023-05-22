Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 22 мая 2023Россия

Появилось фото с места боя с украинскими диверсантами в белгородском селе

Shot опубликовал фото с места боя с диверсионной группой в белгородском селе Гора-Подол

Фото: Telegram-канал SHOT

Опубликовано фото с места боя с украинской диверсионно-разведывательной группой в селе Гора-Подол Белгородской области. Снимок появился в Telegram-канале Shot.

На снимке, предоставленном Shot, видно, что у здания в белгородском селе отсутствует крыша. Кроме того, на фото можно рассмотреть задымление.

По словам очевидцев, в разрушенном здании располагался продуктовый магазин. Сведений о пострадавших не поступало.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о заходе украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа.

По его сведениям, для ликвидации диверсионной группы принимают меры Вооруженные силы (ВС) России, а также Росгвардия и ФСБ.

Белгородский глава пообещал своевременно информировать граждан о происходящем в Грайворонский округе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о захвате здания ДК диверсантами в Белгородской области
Россиянина арестовали на два месяца по статье о госизмене
Дуа Липа впервые показала возлюбленного публике
В России предложили повысить налог на сверхдоходы
В Москве задержан подозреваемый в похищении жены экс-командующего ВДВ России
Появилось фото с места боя с украинскими диверсантами в белгородском селе
Кучера высказался об объявленном в федеральный розыск Панине
Врач предупредил об опасности женского пивного алкоголизма
В Нидерландах заявили о скором старте обучения украинских пилотов
Найдены половые различия в ответственных за болезнь Альцгеймера генах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.