Появилось фото с места боя с украинскими диверсантами в белгородском селе
Опубликовано фото с места боя с украинской диверсионно-разведывательной группой в селе Гора-Подол Белгородской области. Снимок появился в Telegram-канале Shot.
На снимке, предоставленном Shot, видно, что у здания в белгородском селе отсутствует крыша. Кроме того, на фото можно рассмотреть задымление.
По словам очевидцев, в разрушенном здании располагался продуктовый магазин. Сведений о пострадавших не поступало.
22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о заходе украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа.
По его сведениям, для ликвидации диверсионной группы принимают меры Вооруженные силы (ВС) России, а также Росгвардия и ФСБ.
Белгородский глава пообещал своевременно информировать граждан о происходящем в Грайворонский округе.