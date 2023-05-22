Появилось фото с места боя с украинскими диверсантами в белгородском селе

Shot опубликовал фото с места боя с диверсионной группой в белгородском селе Гора-Подол

Опубликовано фото с места боя с украинской диверсионно-разведывательной группой в селе Гора-Подол Белгородской области. Снимок появился в Telegram-канале Shot.

На снимке, предоставленном Shot, видно, что у здания в белгородском селе отсутствует крыша. Кроме того, на фото можно рассмотреть задымление.

По словам очевидцев, в разрушенном здании располагался продуктовый магазин. Сведений о пострадавших не поступало.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о заходе украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа.

По его сведениям, для ликвидации диверсионной группы принимают меры Вооруженные силы (ВС) России, а также Росгвардия и ФСБ.

Белгородский глава пообещал своевременно информировать граждан о происходящем в Грайворонский округе.