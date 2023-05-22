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20:54, 22 мая 2023Силовые структуры

ФСБ задержала двоих прокуроров со взяткой в один миллион рублей

«Ъ»: в Москве ФСБ задержала 2 прокуроров по подозрению в получении взятки в 1 млн долларов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве сотрудники ФСБ задержали двух прокуроров по подозрению в получении взятки на сумму один миллион долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, фигурантами уголовного дела стали бывший сотрудник главного управления кадров Генпрокуратуры России Максим Ковалев и прокурор Басманной межрайонной прокуратуры Аркадий Швецов.

Спецслужбы считают, что Ковалев через Швецова пытался оказать влияние на расследование уголовного дела. Операция по его изобличению проходила под личным контролем генпрокурора Игоря Краснова. После задержания Ковалева уволили из прокуратуры по отрицательным мотивам.

По решению Пресненского суда столицы он помещен под домашний арест. Ковалев сообщил следствию, что взятка предназначалась Швецову, после чего он был задержан. В ближайшее время суд решит вопрос с избранием Швецову меры пресечения.

Ранее сообщалось, что суд арестовал прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александра Алексеева на два месяца по делу о взятке. Прокурор с конца марта по 13 апреля 2023 года получил через посредников 870 тысяч рублей в качестве взятки.

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Любовь Ширижик
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