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02:49, 15 апреля 2023Силовые структуры

Российского прокурора арестовали по делу о взятке

Суд арестовал прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Алексеева по делу о взятке

Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд арестовал прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александра Алексеева на два месяца по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

По версии следствия, российский прокурор с конца марта по 13 апреля 2023 года получил через посредников Мусаеляна и Саркисяна 870 тысяч рублей в качестве взятки. В пятницу, 14 апреля, оба подозреваемых также были задержаны.

В отношении Алексеева возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Решением Ленинского районного суда он отстранен от должности и заключен под стражу до 13 июня.

Ранее Советский районный суд Брянска взял под стражу до 9 июня экс-заместителя директора Департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Ее обвиняют в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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Марина Совина
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