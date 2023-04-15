Российского прокурора арестовали по делу о взятке

Суд арестовал прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Алексеева по делу о взятке

Ленинский районный суд арестовал прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александра Алексеева на два месяца по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

По версии следствия, российский прокурор с конца марта по 13 апреля 2023 года получил через посредников Мусаеляна и Саркисяна 870 тысяч рублей в качестве взятки. В пятницу, 14 апреля, оба подозреваемых также были задержаны.

В отношении Алексеева возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Решением Ленинского районного суда он отстранен от должности и заключен под стражу до 13 июня.

Ранее Советский районный суд Брянска взял под стражу до 9 июня экс-заместителя директора Департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Ее обвиняют в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

