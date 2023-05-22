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19:39, 22 мая 2023Мир

Италия заявила о невозможности предоставить Украине истребители F-16

Глава МИД Таяни: Италия не может поставить Киеву истребители F-16, потому что у нее их нет

Фото: Reuters

Италия не может поставить Украине истребители F-16, потому что у нее их нет. О невозможности предоставить Киеву самолеты сообщил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни, его цитирует агентство Adnkronos.

«Не имея в распоряжении F-16, Италия не может их поставлять Украине, но мы будем работать над тем, чтобы принять общее решение с нашими союзниками», — заявил дипломат после встречи с председателем Европарламента Робертой Метсола в Брюсселе.

Ранее потенциальную передачу Украине истребителей F-16 исключила Португалия. Глава португальского МИД Жуан Кравиньо отметил, что у Лиссабона нет неограниченного количества самолетов, а только необходимые для выполнения национальных обязательств.

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Семен Александров
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