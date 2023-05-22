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19:56, 22 мая 2023Мир

В России отреагировали на планы Запада поставлять Украине оружие после СВО

Депутат Белик допустил, что Запад хочет сделать Украину прокси-членом НАТО после конфликта
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Западные страны планируют поставлять Украине оружие после завершения специальной военной операции (СВО), чтобы сделать страну прокси-членом НАТО. Так в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на идею канцлера Германии Олафа Шольца продолжить передавать Киеву технику.

«Шольц говорит о гарантиях безопасности после окончания конфликта, хотя конфликт еще не завершился. Но именно Запад делает все для его затягивания. В дальнейшем Запад может продолжить поставки вооружения Киеву, потому что ему удобна модель взращивания прокси-члена НАТО из Украины, удобно накачивание страны оружием и таким образом поддержание очага напряженности на границе с Россией», — считает депутат.

Эту модель на Западе могут продвигать и дальше, погружая Украину в хаос, не заботясь о ее суверенитете и ее гражданах, но при этом не рискуя принимать ее в альянс, чтобы не создавать ситуацию, когда бы страна-член НАТО открыто противостояла бы России

Дмитрий Беликдепутат Госдумы

В интервью Welt канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что поставки западного оружия Украине продолжатся после окончания конфликта Москвы и Киева. «В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства», — сказал политик.

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Варвара Кошечкина
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