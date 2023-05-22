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11:13, 22 мая 2023Мир

Шольц обещал продолжить поставки западного оружия Украине после СВО

Welt: канцлер ФРГ Шольц обещал продолжить поставки западного оружия Украине после СВО

Фото: Axel Heimken / Reuters

Поставки западного оружия Украине продолжаться после завершения конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом немецкий лидер рассказал в интервью телеканалу Welt.

«В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем», — подчеркнул он.

По словам канцлера, после завершения российской специальной военной операции (СВО) «Украина будет оснащена оружием западного производства».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз приветствует решение G7 о поставке Украине истребителей F-16 и рассчитывает, что уже скоро сможет отправить самолеты Киеву. «Это очень хорошая идея, это отличный шаг "семерки", чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия», — сказал дипломат.

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Глеб Бажуткин
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