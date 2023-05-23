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12:17, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Павел Дуров назвал секрет богатства и счастья

Павел Дуров опубликовал новые фото и назвал самодисциплину ключом к богатству и счастью

Фото: @durov

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал новые фотографии и назвал секрет финансового процветания и счастья. Снимки появились в его профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимках Дуров позирует с обнаженным торсом и в черных штанах. «Самодисциплина — ключ к здоровью, богатству и счастью», — гласит подпись.

В комментариях ряд пользователей сделал комплимент внешнему виду Дурова. Вместе с тем многие поиронизировали над снимками и цитатой. «Вижу, ты все-таки освоил фотошоп», «Скоро будут курсы фитнеса в телеге?», «Паш, найди работу уже, хватит фигней страдать», «Что-то на нарциссичном», — высмеяли они основателя Telegram.

Предыдущее фото в Instagram Дуров опубликовал 1 мая. Тогда он подписал снимок цитатой римского императора и философа Марка Аврелия. Перед этим, в апреле, он поделился выражением из книги Майкла Хопфа «Те, кто остается» о трудных временах, создающих сильных людей.

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Маргарита Щигарева
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