Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
23:33, 11 апреля 2023Ценности

Дуров опубликовал первую за год фотографию в соцсети

Основатель Telegram Дуров опубликовал первую за год фотографию в соцсети
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: @durov

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первую за год фотографию в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Публикацию он сопроводил цитатой из книги Майкла Хопфа «Те, кто остается»: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена».

Как сообщает РБК, фразу ошибочно приписывали Хамдану ибн Рашид Аль Мактуму, члену династии шейхов и эмиров Дубая, в котором с 2017-го проживает Дуров.

Пользователи иронизировали: «Мой дед ездил на верблюде, мой отец ездил на верблюде, я — на Mercedes, мой сын — на Land Rover, и мой внук будет водить Land Rover, но его сын будет ездить на верблюде».

Ранее Павел Дуров проиграл в борьбе за автомобильный номер стоимостью более одного миллиарда рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Тысячи казахов вышли на митинг из-за задержания нефтяников в Астане
Упавший в Ленобласти объект опознали
США пообещали разместить в Польше несколько тысяч военных
Пушилин назвал единственный выход для ВСУ в Артемовске
Дуров опубликовал первую за год фотографию в соцсети
На Украине призвали Зеленского уйти в отставку
Российские военные взяли под контроль все административные здания в Артемовске
Раскрыты возможные источники утечки секретных документов США по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.