Дуров опубликовал первую за год фотографию в соцсети

Основатель Telegram Дуров опубликовал первую за год фотографию в соцсети

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первую за год фотографию в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Публикацию он сопроводил цитатой из книги Майкла Хопфа «Те, кто остается»: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена».

Как сообщает РБК, фразу ошибочно приписывали Хамдану ибн Рашид Аль Мактуму, члену династии шейхов и эмиров Дубая, в котором с 2017-го проживает Дуров.

Пользователи иронизировали: «Мой дед ездил на верблюде, мой отец ездил на верблюде, я — на Mercedes, мой сын — на Land Rover, и мой внук будет водить Land Rover, но его сын будет ездить на верблюде».

Ранее Павел Дуров проиграл в борьбе за автомобильный номер стоимостью более одного миллиарда рублей.