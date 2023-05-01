Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:05, 1 мая 2023Интернет и СМИ

Павел Дуров выложил новое фото с цитатой Марка Аврелия

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал фотографию с цитатой Марка Аврелия

Фото: @durov

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал новую фотографию в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Предприниматель выложил собственное фото с обнаженным торсом и черным плащом. 38-летний мужчина добавил цитату: «То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности».

Цитата принадлежит Марку Аврелию — римскому императору, философу, представителю позднего стоицизма. Популярное изречение также было использовано в фильме «Гладиатор» Ридли Скотта.

11 апреля в Instagram Павла Дурова появилась первая за год фотография. Вместе с изображением предприниматель опубликовал цитату: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги. Что известно о случившемся?
Названы вызывающие отвращение к сексу болезни
Проблемный американский банк продали конкуренту
Пригожин опубликовал видеопоздравление с 1 мая для Зеленского
Алла Пугачева отреагировала на смерть Вячеслава Зайцева
Двое мужчин умерли в московском хостеле с разницей в три часа
В Молдавии опровергли запрет на въезд Путина в страну
Оценена вероятность скорого вступления новой страны в Евросоюз
Объяснивший поражение команды присутствием разгильдяя тренер нашел новую работу
Павел Дуров выложил новое фото с цитатой Марка Аврелия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.