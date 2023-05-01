Павел Дуров выложил новое фото с цитатой Марка Аврелия

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал фотографию с цитатой Марка Аврелия

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал новую фотографию в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Предприниматель выложил собственное фото с обнаженным торсом и черным плащом. 38-летний мужчина добавил цитату: «То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности».

Цитата принадлежит Марку Аврелию — римскому императору, философу, представителю позднего стоицизма. Популярное изречение также было использовано в фильме «Гладиатор» Ридли Скотта.

11 апреля в Instagram Павла Дурова появилась первая за год фотография. Вместе с изображением предприниматель опубликовал цитату: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена».