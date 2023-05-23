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20:42, 23 мая 2023Ценности

Модель Playboy лишилась части волос после самостоятельного окрашивания

Модель Playboy Саммер Карен лишилась части волос после самостоятельного окрашивания дома

Фото: @summerkarenn / TikTok

Модель Playboy Саммер Карен лишилась части волос после самостоятельного окрашивания в домашних условиях. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что решила к лету сменить цвет прядей и стать блондинкой. Однако, по словам юзерши, косметическая процедура имела негативные последствия для ее внешности.

Вначале на размещенных кадрах блогерша показала, как выглядела до использования красителя. Ее густые темные локоны доходили до середины спины. Затем автор ролика продемонстрировала полученный результат. Часть прядей Карен стали заметно короче и торчали в разные стороны.

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«Я полностью уничтожила свои волосы. Они все отвалились», — посетовала модель, призвав зрителей не повторять ее ошибку и обращаться за бьюти-услугами к профессионалам.

В феврале бьюти-блогерша с никнеймом @exteriorglam из Нью-Йорка, США, сделала любимую прическу звезд и лишилась части волос.

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Алина Гостева
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Модель Playboy лишилась части волос после самостоятельного окрашивания
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