Блогерша сделала любимую прическу звезд и лишилась части волос

Бьюти-блогерша exteriorglam из Нью-Йорка лишилась пряди волос из-за высокой тугой косы

Бьюти-блогерша (имя и фамилия неизвестны) из Нью-Йорка, США, сделала любимую прическу звезд и лишилась части волос. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, в начале видео пользовательница сети с никнеймом exteriorglam, чей блог насчитывает 396,2 тысячи подписчиков, показала фото, на котором она запечатлена с высокой тугой косой на голове. Известно, что данную прическу любят носить модели Хейли Бибер и Белла Хадид, а также певица и актриса Селена Гомес. Затем инфлюэрсерша продемонстрировала результат после того, как расплела ее. На размещенных кадрах видно, что она лишилась части волос.

Ролик набрал более 393 тысяч просмотров. Зрители сильно встревожились из-за последствий подобной прически, о чем принялись писать в комментариях. «Это случилось со мной. Больше никогда не буду носить такую прическу», «Я также сделала подобную укладку, и как только я вернулась домой, сразу же расплела косу. Мне казалось, что мои волосы рвутся с головы», «Я тоже это испытала. Это было страшно», — высказывались они.

В январе блогерша Джейми Моронес из США показала результат стрижки в домашних условиях. Юзерша с никнеймом jeimymorones рассказала, что решила самостоятельно сделать популярную стрижку-бабочку (butterfly cut). Она разделила волосы на переднюю и заднюю части и завязала их в отдельные хвосты, а затем отрезала по несколько сантиметров с каждой стороны. После этого Моронес показала полученный результат, распустив волосы. «Я совершила огромную ошибку», — посетовала американка в ролике.