Девушка показала результат стрижки дома со словами «я совершила огромную ошибку»

Блогерша Джейми Моронес самостоятельно сделала популярную стрижку и показала результат

Блогерша Джейми Моронес из США показала результат стрижки в домашних условиях со словами «я совершила ошибку». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 47,3 тысячи подписчиков.

Юзерша с никнеймом jeimymorones рассказала, что решила самостоятельно сделать популярную стрижку-бабочку (butterfly cut). Так, сначала она разделила волосы на переднюю и заднюю части и завязала их в отдельные хвосты. Затем девушка отрезала по несколько сантиметров локонов с каждой стороны.

В заключение Моронес показала полученный результат, распустив волосы. На опубликованных кадрах видно, что новая самодельная прическа инфлюэнсерши стала выглядеть криво. «Я совершила огромную ошибку», — посетовала американка в ролике.

Видео стало вирусным и набрало более 420 тысяч просмотров. Подписчики оценили поступок блогерши в комментариях под публикацией. «По-моему, ты только что прошла все пять стадий горя в одном видео», «Мне жаль, что вы это сделали», «Вы что, использовали ножницы для мяса?», «Рекомендую вам покраситься в черный цвет, чтобы эти резкие переходы в длине были не так заметны», — написали они.

В декабре 2022 года блогерша и писательница Дайер Дейзи из Голд-Коста, Австралия, подстриглась на видео со словами «живем один раз». На размещенных кадрах девушка предстала с квадратной мокрой челкой до бровей, которая прилипла ко лбу. Юзерша указала на то, что челка неровная, и отрезала ножницами часть волос посередине.