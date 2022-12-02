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16:16, 2 декабря 2022Ценности

Блогерша подстригла челку на видео со словами «живем один раз»

TikTok-блогерша Дайер Дейзи подстригла себе челку на видео и смутила зрителей

Кадр: видео @_diydaisy

Блогерша и писательница Дайер Дейзи из Голд-Коста, Австралия, подстриглась на видео со словами «живем один раз». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала с квадратной мокрой челкой до бровей, которая прилипла ко лбу. Юзерша указала на то, что она неровная, и отрезала ножницами часть волос посередине. «Это немного коротковато, но ладно, живем один раз», — отметила инфлюэнсерша, после чего попыталась выровнять челку, отрезая пряди по бокам.

Зрители оказались смущены подходом девушки к стрижке. «У меня только что случился сердечный приступ», «Это неправильно во многих отношениях», «Я никогда не подстригаю челку, когда мои волосы мокрые, потому что когда они высохнут, они будут выглядеть короче», — заявили они.

В ноябре сообщалось, что блогерша Сиерра Дейша (Sierra Deisha) обновила прическу в салоне красоты и расплакалась из-за результата.

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Алина Гостева
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