Женщина подстригла челку в салоне красоты и расплакалась из-за результата

Блогерша Сиерра Дейша расплакалась после салона красоты из-за короткой челки

Блогерша Сиерра Дейша (Sierra Deisha) обновила прическу в салоне красоты и расплакалась из-за результата. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Женщина рассказала, что показала парикмахеру два снимка с изображением стрижки, которую она хотела бы сделать. «Я только что вернулась из салона красоты. Моя челка выглядит ужасно», — сказала она, прикрывая лоб рукой.

По словам пользовательницы сети с никнеймом @heyguysitssierra, чей блог насчитывает 34,1 тысячи подписчиков, стилист подстриг челку неровно и слишком коротко. При этом она отметила, что после стрижки парикмахер выпрямил ее волосы утюжком. «Посмотрите, какой длины волосы. Это не симметрично. У меня никогда не было такой короткой челки», — высказалась она.

Зрители поспешили успокоить Дейшу в комментариях под видео. «На самом деле все не так уж и плохо… Одна неделя, чтобы волосы отрасли, и все будет в порядке», «Мне кажется, что тебе очень даже идет», — писали они.

В сентябре блогерша Стеф Динс из США подняла брови при стрижке челки и расплакалась из-за результата. Девушка рассказала, что решила самостоятельно сделать себе прическу. При этом она сосредоточилась на том, чтобы срезать пряди ровно, и не обратила внимания, что во время данного процесса подняла вверх брови. Вместе с кожей сместилась линия роста волос, из-за чего в итоге челка оказалась короче, чем девушка рассчитывала.