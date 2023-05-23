Минюст предложил уточнить понятие «неправильных» карт России

РБК: Минюст предложил не считать экстремистскими карты России, созданные до 2014 года

Министерство юстиции предложило в ряде случаев не считать экстремистскими карты России, которые оспаривают ее территориальную целостность. Ведомство подготовило поправку о соответствующих понятиях, ее подлинность подтвердил источник РБК, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

По информации собеседника агентства в аппарате правительства, поправки Минюста комиссия рассмотрела в понедельник, 22 мая. В ведомстве считают важным уточнить, что карта будет считаться экстремистской в случае, если изначально создана с умыслом исказить государственные границы России.

То есть если карту издали до 2014 года, когда Крым был в составе Украины, то это не правонарушение. Если после 2014 года, после его присоединения к России, издавались карты [где Крым обозначен украинской территорией], то тогда надо рассматривать вопрос об ответственности, надо доказывать умысел и все остальное

Соавтор изначального законопроекта, депутат Эрнест Валеев

Из комментария к поправке следует, что ее проект был подготовлен с учетом отзыва кабмина, который направили в Думу в конце декабря 2022 года. В отзыве есть несколько замечаний к законопроекту, среди которых, в частности, неясность того, будут ли попадать под новые нормы материалы, которые изданы до вхождения новых регионов в состав России.

Законопроект, к которому предложили принять поправку, был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Авторы документа во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым захотели дополнить понятие «экстремистские материалы» в законе «О противодействии экстремистской деятельности». Тогда предполагалось, что за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, будет грозить штраф до миллиона рублей или арест до 15 суток лишения свободы.