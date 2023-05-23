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07:00, 23 мая 2023Забота о себе

Гинеколог назвала неожиданный эффект регулярной сексуальной активности

Врач Наталья Давыденко: оргазм улучшает состояние кожи и снижает уровень тревоги у женщин

Фото: tugol / Shutterstock / Fotodom

Регулярная сексуальная активность улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а также снижает уровень тревоги и страха, считает акушер-гинеколог Наталья Давыденко. Неожиданный эффект оргазма на женское здоровье она назвала в беседе с «Газетой.ру».

По словам врача, в момент оргазма в кровь женщины выбрасывается целый ряд гормонов, иммуноглобулинов и других биологически активных веществ, которые оказывают положительное воздействие на организм. В частности, в мозге снижается активность отделов, отвечающих за чувство страха и тревоги. Кроме того, чувственные удовольствия, по ее мнению, хорошо влияют на внешний вид женщины.

Во время оргазма в организме женщины вырабатывается гормон эстроген, он положительно влияет на увлажненность кожи, ее текстуру, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты. Недостаток эстрогена может отрицательно сказаться на качестве волос, ногтей и кожи

Наталья Давыденкоакушер-гинеколог

Давыденко добавила, что во время оргазма увеличивается количество гормона счастья серотонина и снижается уровень кортизола, который вырабатывается при стрессе. Благодаря этому улучшается психоэмоциональное состояние и сон, снижается уровень тревожности. Кроме того, из-за выброса окситоцина и эндорфина интимная близость может служить обезболивающим средством для снятия головной боли.

Еще одна польза секса для женщины, по мнению Натальи Давыденко, — физическая активность. Гинеколог объяснила, что в момент пика наслаждения женский организм сжигает до 400 килокалорий, а сокращения интимных мышц помогают поддерживать их в тонусе.

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Екатерина Улитина
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