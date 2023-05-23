Польша получит миллиард евро на поддержку фермеров

ЕК одобрила выделение Польше одного миллиарда евро на поддержку сельхозпроизводителей

Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Польше примерно 1 миллиарда евро (4,7 миллиарда злотых), который пойдет на поддержку фермеров. Об этом говорится в заявлении на сайте европейского органа власти.

Уточняется, что средства будут выделяться в виде прямых грантов. Деньги получат те сельхозпроизводители, которые на фоне конфликта между Россией и Украиной сталкиваются с нехваткой ликвидности, испытывают проблемы из-за удорожания минеральных удобрений и нестабильности на рынке.

«ЕК пришла к выводу, что польская схема поддержки ликвидности необходима, уместна и пропорциональна для устранения серьезных нарушений в экономике страны-члена Евросоюза... Исходя из этого, ЕК одобрила меру поддержки в соответствии с правилами государственной помощи ЕС», — сказано в заявлении.

В середине апреля власти Польши приостановили ввоз украинского зерна в страну, чтобы защитить национальных фермеров. После этого Киев направил Варшаве и ЕС ноты протеста.