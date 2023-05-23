Силовые структуры
СКР возбудил дело из-за поножовщины во время празднования последнего звонка
В Башкирии СКР возбудил дело из-за поножовщины во время празднования последнего звонка
В Башкирии СКР возбудил дело из-за поножовщины во время празднования последнего звонка. Об этом сообщает издание ufa1.ru.
Инцидент произошел, когда школьники отмечали окончание учебного года на берегу озера рядом с селом Алаторка. Они выпивали и поссорились. Один из девятиклассников напал на сверстников и нанес им порезы ножом.
Пострадавших госпитализировали. Их жизни сейчас ничего не угрожает. Нападавший не стал скрываться от следствия и сам признался в содеянном.