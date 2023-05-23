Назван самый эффективный способ защиты границ от диверсантов

Военный эксперт Кнутов назвал буферную зону эффективным способом защиты от диверсантов

Для защиты территории России от проникновения диверсантов стоит обратить внимание на пример других стран, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способы, которые помогут избежать нарушения государственной границы вооруженными формированиями.

Самое эффективное — это то, что делают Израиль и Турция. Они создают буферную зону на территории противника, размещая там соответствующие подразделения, которые блокируют любые попытки продвижения на территорию своих стран, препятствуют обстрелам и диверсиям своих государств Юрий Кнутов военный эксперт

«Во-первых, если есть возможность, [нужно] задействовать авиацию, вертолеты и дальнобойную артиллерию, чтобы подавить продвижение этой группы. Это могут быть засады, которые мы устраиваем на пути следования, минные поля — это самое главное. Минные поля на сопредельной с противником территории либо на нашей пограничной нужны, чтобы противник не мог активно действовать. Исходя из этого необходимо готовить отряды территориальной обороны. Местное население, которое живет в пограничной зоне, должно быть подготовлено и способно организовать оборону своего населенного пункта, занять районы до подхода регулярных сил. Это целый комплекс мер», — объяснил он.

Министерство обороны России 23 мая отчиталось, что российские силы разгромили и заблокировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая проникла на территорию Белгородской области днем ранее. По заявлению ведомства, уничтожено 70 участников вторжения, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. В оборонном ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в этот же день заявил, что в Кремле случившееся «вызывает глубокую обеспокоенность». «Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция (СВО), чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — сказал представитель главы государства.

22 мая стало известно, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

Ответственность за вторжение на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК).