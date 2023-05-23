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20:42, 23 мая 2023Россия

Назван самый эффективный способ защиты границ от диверсантов

Военный эксперт Кнутов назвал буферную зону эффективным способом защиты от диверсантов

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Для защиты территории России от проникновения диверсантов стоит обратить внимание на пример других стран, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способы, которые помогут избежать нарушения государственной границы вооруженными формированиями.

Самое эффективное — это то, что делают Израиль и Турция. Они создают буферную зону на территории противника, размещая там соответствующие подразделения, которые блокируют любые попытки продвижения на территорию своих стран, препятствуют обстрелам и диверсиям своих государств

Юрий Кнутоввоенный эксперт

«Во-первых, если есть возможность, [нужно] задействовать авиацию, вертолеты и дальнобойную артиллерию, чтобы подавить продвижение этой группы. Это могут быть засады, которые мы устраиваем на пути следования, минные поля — это самое главное. Минные поля на сопредельной с противником территории либо на нашей пограничной нужны, чтобы противник не мог активно действовать. Исходя из этого необходимо готовить отряды территориальной обороны. Местное население, которое живет в пограничной зоне, должно быть подготовлено и способно организовать оборону своего населенного пункта, занять районы до подхода регулярных сил. Это целый комплекс мер», — объяснил он.

Министерство обороны России 23 мая отчиталось, что российские силы разгромили и заблокировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая проникла на территорию Белгородской области днем ранее. По заявлению ведомства, уничтожено 70 участников вторжения, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. В оборонном ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в этот же день заявил, что в Кремле случившееся «вызывает глубокую обеспокоенность». «Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция (СВО), чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — сказал представитель главы государства.

22 мая стало известно, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

Ответственность за вторжение на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК).

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Варвара Кошечкина
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