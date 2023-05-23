Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:07, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли пользу блогеров

Блогерша Ситник: блоггинг позволяет людям с особенностями здоровья быть ближе к остальным

Фото: Unsplash

Блоггинг позволяет людям с особенностями здоровья быть ближе к остальным и опровергнуть стереотипы о себе. Такое мнение выразила российская блогерша с нарушением слуха Алина Ситник. Об этом она заявила в студии Общественной службы новостей (ОСН) на пресс-конференции, посвященной отношению в России к блогерам и их деятельности.

Ситник в своем выступлении раскрыла, что в России, по данным Всероссийского общества глухих, от 1 до 10 миллиона глухих людей. При этом трудоустроено не более 30 процентов из них, указала блогерша. По ее словам, такие цифры говорят о проблемах интеграции людей с нарушениями слуха в общество.

«Что могут сделать блогеры и что мы делаем? Конечно, поддерживаем проекты, сборы на кохлеарные имплантаты, например. На то, что помогает глухим услышать других людей», — высказалась Ситник о важности блоггинга. Помимо того, россиянка подчеркнула, что блогеры призывают общество принимать людей с особенностями здоровья, инициировать общение с ними, а также могут дать полезную информацию и опровергнуть стойкие стереотипы. «Я показываю свою жизнь и становлюсь ближе тем, кто отлично слышит», — также отметила она.

Алина Ситник — блогерша из Барнаула. На своих страницах в соцсетях она рассказывает о жизни с нарушением слуха, взаимодействии со слышащими членами семьи, и не только. В январе она стала лауреатом премии всероссийского социального проекта «Успешная мама».

Ранее известная российская блогерша Ксения Хоффман высказалась об эмиграции. Она заявила, что решила не покидать страну, так как считает Москву своим домом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских диверсантах в Белгородской области
Австрийский Raiffeisen Bank не смог найти покупателя на бизнес в России
Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь
Актер Баринов назвал причины желания артистов снять с себя статусы иноагентов
Врач предупредила об опасности строгих диет и быстрого похудения
A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин
Путин снова встретится с Додиком
Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ
Россиянам раскрыли пользу блогеров
Росгвардия захватила в ЛНР технику и вооружение ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.