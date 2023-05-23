Россиянам раскрыли пользу блогеров

Блогерша Ситник: блоггинг позволяет людям с особенностями здоровья быть ближе к остальным

Блоггинг позволяет людям с особенностями здоровья быть ближе к остальным и опровергнуть стереотипы о себе. Такое мнение выразила российская блогерша с нарушением слуха Алина Ситник. Об этом она заявила в студии Общественной службы новостей (ОСН) на пресс-конференции, посвященной отношению в России к блогерам и их деятельности.

Ситник в своем выступлении раскрыла, что в России, по данным Всероссийского общества глухих, от 1 до 10 миллиона глухих людей. При этом трудоустроено не более 30 процентов из них, указала блогерша. По ее словам, такие цифры говорят о проблемах интеграции людей с нарушениями слуха в общество.

«Что могут сделать блогеры и что мы делаем? Конечно, поддерживаем проекты, сборы на кохлеарные имплантаты, например. На то, что помогает глухим услышать других людей», — высказалась Ситник о важности блоггинга. Помимо того, россиянка подчеркнула, что блогеры призывают общество принимать людей с особенностями здоровья, инициировать общение с ними, а также могут дать полезную информацию и опровергнуть стойкие стереотипы. «Я показываю свою жизнь и становлюсь ближе тем, кто отлично слышит», — также отметила она.

Алина Ситник — блогерша из Барнаула. На своих страницах в соцсетях она рассказывает о жизни с нарушением слуха, взаимодействии со слышащими членами семьи, и не только. В январе она стала лауреатом премии всероссийского социального проекта «Успешная мама».

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