В Екатеринбурге появится технопарк электронной промышленности

В Екатеринбурге рядом с кампусом Уральского федерального университета (УрФУ) появится технопарк электронной промышленности. Ранее на этом месте планировалось строительство городского зоопарка, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Объект будет размещен на четырех улицах: Олимпийской, Синарской, Александровском бульваре и улице Центральной. Производственные и лабораторные помещения расположатся на 16 гектарах земли, которые выделили под проект.

Все участники проекта — эксперты в сфере технологий. В основном это разработчики беспилотных систем и робототехники.

Ранее сообщалось, что в России с 24 по 28 мая впервые пройдут международные соревнования по спортивному программированию «Код Мира». В турнире, который будет проходить в Грозном, примут участие более 300 спортсменов из 11 стран.