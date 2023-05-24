В России решили отказаться от бумажных акцизов на пиво и табак

Минфин России заявил об отказе от бумажных акцизов на пиво и табак в начале 2024 года

В первом квартале 2024 года в России начнут внедрять цифровые акцизы на табак и пиво. От нанесения специальных бумажных марок на продукцию откажутся, со ссылкой на дорожную карту Минфина сообщает РИА Новости.

С начала следующего года оплата акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию будет происходить на основании данных о ее маркировке. Поэтому с мая 2023 года по июль 2024 года профильные ведомства запустят пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок.

Авторы инициативы намерены оценить возможность отказа от декларирования акциза на табачную продукцию, электронные сигареты и жидкости для них, газировку, пиво и пивные напитки, а также возможность перехода на бездекларационный режим.

С 1 марта в России выросли акцизы на сигареты и папиросы, а также жидкость для вейпов. Дальнейшее увеличение ставок произойдет в 2024 и 2025 годах. В правительстве мотивировали этот шаг «установлением более справедливого налогового регулирования, направленного на максимальное привлечение дополнительных доходов от никотинсодержащей продукции, направляемых в федеральный бюджет».

Ранее стало известно, что российские производители газировки пожаловались на трудности с внедрением акциза на сладкие напитки. У компаний, имеющих заводы в разных регионах страны, могут возникнуть проблемы с учетом налога. Мероприятия для правильного расчета акцизов потребуют вложений от 500 тысяч до одного миллиона долларов, усложнят работу с оптовыми покупателями и займут до двух-трех лет.