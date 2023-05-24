Названа самая опасная для животных страна мира

Reuters: наибольшему риску исчезновения подвержены животные в Китае

На фоне бурного экономического роста, стремительной урбанизации и загрязнения окружающей среды животные в Китае оказались подвержены наибольшему риску исчезновения. Самой опасной для живых существ эту страну назвали авторы исследования, которое проводилось под руководством Министерства экологии и окружающей среды КНР, сообщает Reuters.

Активное антропогенное воздействие на естественную среду обитания видов в Китае так или иначе повлияло на все группы животных. По данным специалистов, быстрое развитие городов и инфраструктуры оказалось разрушительным для природы и поставило под угрозу исчезновения около 4300 видов на территории государства.

«Экономическая деятельность человека изменила характеристики земли, что привело к утрате и фрагментации мест обитания диких животных и сокращению или даже исчезновению целых популяций позвоночных», — говорится в отчете. Исследователи добавили, что в Китае проблема стоит гораздо острее, чем в других странах мира.

В Минэкологии КНР отметили, что почти 30 процентов видов рептилий в стране находятся под угрозой — это выше общемирового показателя, который находится на уровне 21,2 процента. Общее количество видов под угрозой выросло до 137 (в 2004 году таких было 110).

Стремясь компенсировать негативное воздействие, нанесенное природе на фоне быстрого экономического роста, Китай создает национальные парки и заповедники. Кроме того, в стране начала действовать экологическая схема «красной линии» — она призвана сделать наиболее уязвимые места обитания недоступными для человеческой деятельности.

Ранее сообщалось о намерении властей Австралии платить фермерам за сохранение дикой природы. Согласно новому законопроекту, наносящие вред окружающей среде компании смогут компенсировать свое негативное воздействие на нее за счет покупки сертификатов для сохранения мест обитания фауны Австралии — коал, эму и других. Они, в свою очередь, будут предоставляться проектам, реализация которых способна привести к ощутимому улучшению состояния окружающей среды. Кроме того, фермеры, общины аборигенов, а также другие люди и организации, владеющие земельными ресурсами или обрабатывающие их, смогут продавать эти «сертификаты».