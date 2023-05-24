Украинский Генштаб впервые за полгода не сообщил о боях в Артемовске

ISW: Генштаб ВСУ впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Артемовске

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые за полгода не сообщил о боях в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Это заметили аналитики американского Института изучения войны (ISW), о чем говорится в их отчете.

«Украинский генеральный штаб в своем отчете впервые с декабря 2022 года не сообщил о боевых действиях в городе Бахмут. Это может указывать на продвижение группы Вагнера в городе», — говорится в сообщении.

20 мая глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о полном взятии города. Он уточнил, что в ближайшие дни подразделения ЧВК произведут зачистку Артемовска, после чего позиции в городе передадут другим российским подразделениям.

Спустя три дня подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко предупредил, что ВСУ скапливают бронетехнику и вооружение в районе города Часов Яр, куда прибывают также свежие украинские части, для нанесения контрудара под Артемовском.