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09:30, 24 мая 2023Спорт

Гол и две передачи россиянина помогли «Вегасу» победить в матче плей-офф НХЛ

Гол и две передачи россиянина Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Даллас» в плей-офф НХЛ

Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Даллас Старс» в третьем матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 4:0. Победить команде помогли голы Джонатана Маршессо, Ивана Барбашева, Уильяма Каррье и Алекса Пьетранджело. Российский нападающий также отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч, который может стать решающим, состоится также в Далласе. Он пройдет в ночь на 26 мая по московскому времени.

«Вегас» — победитель Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Даллас занял четвертую позицию в конференции и вторую — в Центральном дивизионе.

Дарья Коршунова
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