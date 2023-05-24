Бразильский депутат обвинил США в обострении холодной войны

Бразильский депутат Шиналья: США несут ответственность за обострение холодной войны

Основная ответственность за новый виток холодной войны лежит на США, заявил депутат Национального конгресса Бразилии Арлинду Шиналья. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, действия американских властей привели к нынешней ситуации в области международной безопасности. «США несут основную ответственность за разрастание холодной войны до тех масштабов, которые она приобрела сегодня», — отметил он. Политик напомнил об обещаниях СССР и России не приближать НАТО к границам РФ.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил США в подогревании конфликта на Украине и призвал Вашингтон перейти к поиску мирного урегулирования. Он уточнил, что если Евросоюз также начнет говорить о мирном решении, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поймут, что «все хотят мира».