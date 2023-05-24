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23:14, 24 мая 2023Мир

Бразильский депутат обвинил США в обострении холодной войны

Бразильский депутат Шиналья: США несут ответственность за обострение холодной войны
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Основная ответственность за новый виток холодной войны лежит на США, заявил депутат Национального конгресса Бразилии Арлинду Шиналья. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, действия американских властей привели к нынешней ситуации в области международной безопасности. «США несут основную ответственность за разрастание холодной войны до тех масштабов, которые она приобрела сегодня», — отметил он. Политик напомнил об обещаниях СССР и России не приближать НАТО к границам РФ.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил США в подогревании конфликта на Украине и призвал Вашингтон перейти к поиску мирного урегулирования. Он уточнил, что если Евросоюз также начнет говорить о мирном решении, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поймут, что «все хотят мира».

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Марина Совина
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