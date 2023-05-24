В РПЦ отреагировали на переход раскольнической ПЦУ на другой церковный календарь

В РПЦ раскритиковали переход раскольнической ПЦУ на новоюлианский церковный календарь

В России и на Украине православные всегда придерживались юлианского календаря, отметил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с «Лентой.ру» представитель РПЦ отреагировал на переход раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский церковный календарь.

Наше следование юлианскому календарю всегда считалось частью нашей идентичности в религии. Этого же календаря придерживается ряд других православных церквей, но не все Вахтанг Кипшидзе представитель РПЦ

«Очевидно, что под лозунгом борьбы с общим русским православным наследием украинские власти будут всячески поддерживать эту инициативу и навязывать ее верующим людям. Попытка принудить людей использовать новый календарь должна рассматриваться в контексте преследований Украинской православной церкви (УПЦ)», — заявил Кипшидзе.

24 мая стало известно, что раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) перейдет на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года. Соответствующую реформу утвердили на заседании Архиерейского собора ПЦУ 24 мая 2023 года.

Ранее глава ПЦУ Епифаний пояснил, что с 1 сентября 2023 года дата празднования Рождества будет перенесена с 7 января на 25 декабря. Также он сообщил, что для прихожан создается новая редакция церковной литературы.

