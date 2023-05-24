Врач раскрыла россиянам опасность ставшего трендом сна с заклеенным скотчем ртом

Терапевт Тимощенко предупредила, что сон с заклеенным ртом может привести к гипоксии

Российский терапевт Анастасия Тимощенко раскрыла опасность ставшего трендом сна с заклеенным скотчем ртом. Ее комментарий публикует Life.

Ранее американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм рассказала о данном ночном ритуале, отметив, что он положительно влияет на ее сон. Впоследствии указанный способ стал популярным в TikTok. Однако врач предупредила о его негативных последствиях.

Эксперт указала, что физиологичным является дыхание носом, однако по различным причинам это может быть затруднительно, поэтому оно компенсируется дыханием ртом. «Данная техника является опасной, ведь в случае нарушения носового дыхания во сне из-за отека и невозможности его компенсации дыханием через рот может возникать недостаточность кислорода, или гипоксия», — пояснила собеседница издания.

В апреле российский дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла опасность сна с макияжем. Если косметика остается на коже в течение длительного времени, то поры загрязнятся и закроются, возникнет воспаление, заявила эксперт.