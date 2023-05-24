Бывший боец UFC захотел получить российский паспорт
Бывший британский боец UFC Оли Томпсон захотел получить российский паспорт
Бывший британский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Оли Томпсон захотел получить российский паспорт. Его слова приводит Metaratings.
«Если это случится, у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше», — заявил 43-летний спортсмен. Он добавил, что в каждый приезд в Россию пробовал русскую водку, и назвал напиток уникальным.
26 мая Томсон проведет бой с выступающим в UFC Алексеем Олейником на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в Москве в формате три раунда по три минуты.
Всего в профессиональной карьере Томпсон одержал 21 победу и потерпел 16 поражений. В UFC он провел два поединка в 2012 году, обе схватки закончились поражениями.