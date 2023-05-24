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11:55, 24 мая 2023Спорт

Бывший боец UFC захотел получить российский паспорт

Бывший британский боец UFC Оли Томпсон захотел получить российский паспорт

Фото: Jeremy O'Donnell / Getty Images

Бывший британский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Оли Томпсон захотел получить российский паспорт. Его слова приводит Metaratings.

«Если это случится, у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше», — заявил 43-летний спортсмен. Он добавил, что в каждый приезд в Россию пробовал русскую водку, и назвал напиток уникальным.

26 мая Томсон проведет бой с выступающим в UFC Алексеем Олейником на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в Москве в формате три раунда по три минуты.

Всего в профессиональной карьере Томпсон одержал 21 победу и потерпел 16 поражений. В UFC он провел два поединка в 2012 году, обе схватки закончились поражениями.

Дарья Коршунова
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