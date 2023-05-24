Стало известно о рекордном числе мигрировавших в Финляндию россиян

За 2022 год в Финляндию мигрировали рекордные шесть тысяч россиян

Российские граждане стали крупнейшей группой мигрантов в Финляндии в 2022 году. О количестве перебравшихся в страну россиян стало известно из отчета местного статистического ведомства, данные приводит ТАСС.

Так, было установлено, что за прошлый год в страну переехали рекордные шесть тысяч соотечественников. «Это, безусловно, самый высокий показатель за 30 лет», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты также подчеркнули, что с 1995 по 2021 год число иммигрантов из России не превышало 3,1 тысячи человек ежегодно.

Другими крупными группами мигрантов стали граждане Швеции (2,5 тысячи человек), Индии (2,4 тысячи), Эстонии (2,3 тысячи), Филиппин (2,2 тысячи), Украины (1,5 тысячи) и Турции (1,5 тысячи). В общей сложности за 2022 год в Финляндию переехали почти 50 тысяч иностранцев.

Ранее сообщалось, что российские туристы обогнали иностранцев по поездкам в Азербайджан. По данным местной статистической службы, каждый третий путешественник, приехавший в республику с начала 2023 года, оказался из России.