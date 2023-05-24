Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:32, 24 мая 2023Путешествия

Стало известно о рекордном числе мигрировавших в Финляндию россиян

За 2022 год в Финляндию мигрировали рекордные шесть тысяч россиян

Фото: KKulikov / Shutterstock / Fotodom

Российские граждане стали крупнейшей группой мигрантов в Финляндии в 2022 году. О количестве перебравшихся в страну россиян стало известно из отчета местного статистического ведомства, данные приводит ТАСС.

Так, было установлено, что за прошлый год в страну переехали рекордные шесть тысяч соотечественников. «Это, безусловно, самый высокий показатель за 30 лет», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты также подчеркнули, что с 1995 по 2021 год число иммигрантов из России не превышало 3,1 тысячи человек ежегодно.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Другими крупными группами мигрантов стали граждане Швеции (2,5 тысячи человек), Индии (2,4 тысячи), Эстонии (2,3 тысячи), Филиппин (2,2 тысячи), Украины (1,5 тысячи) и Турции (1,5 тысячи). В общей сложности за 2022 год в Финляндию переехали почти 50 тысяч иностранцев.

Ранее сообщалось, что российские туристы обогнали иностранцев по поездкам в Азербайджан. По данным местной статистической службы, каждый третий путешественник, приехавший в республику с начала 2023 года, оказался из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности ранения главкома ВСУ Залужного
Россиянам откроют доступ к уникальным онлайн-сервисам
«Укрэнерго» приостановила экспорт электроэнергии из Украины
Захарова обратила внимание на давление США на Грузию из-за России
Рита Дакота приехала на собственную свадьбу на самокате и в спортивном костюме
Путин присвоил звание заслуженного артиста России Валерию Кипелову
Российский разведывательный корабль отбил атаку беспилотников в Черном море
В Грузии рассказали о просьбах Украины открыть второй фронт против России
Гоблин призвал убрать с телеэкранов «пляшущих дегенератов»
Пригожин назвал потери ВСУ в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.