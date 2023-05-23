Россияне обогнали иностранцев по поездкам в Азербайджан

Российские туристы обогнали иностранцев по поездкам в Азербайджан — каждый третий путешественник, приехавший в республику с начала 2023 года, оказался из России. О том, что россияне массово устремились на отдых в одну популярную страну бывшего СССР, сообщили в местной статистической службе.

В общей сложности с января по апрель Азербайджан посетили около 523 тысяч человек, примерно 165 тысяч из которых — жители России. Второе место в рейтинге занимают гости из Турции (свыше 109 тысяч человек), третье — граждане Ирана (44 тысячи человек).

Более того, количество прибывших в страну россиян в первом квартале 2023 года увеличилось почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. При этом подчеркивается, что российские туристы могут попасть в страну только одним способом — прилетев на самолете.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились в Иран. По данным АТОР, турпоток из России в республику в первом квартале 2023 года вырос в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.