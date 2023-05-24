Глава разведки ФРГ высказался о поиске виновных в диверсии на «Северных потоках»

Глава разведки ФРГ Каль: ни одна спецслужба не знает, кто взорвал «Северные потоки»

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что в настоящий момент ни одна спецслужба не может однозначно назвать виновных в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

«Никакая страна, никакая спецслужба в мире не в состоянии сейчас это приписать кому-либо конкретно. Может, это и поменяется, есть заметные успехи в следствии», — сказал Каль.

По его словам, место диверсии находится на морском дне, что существенно осложняет работу криминалистов. Каль добавил, что в настоящее время расследование ведется в разных направлениях.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о намерении Москвы добиваться проведения всестороннего расследования подрыва «Северных потоков».

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Вашингтон в организации диверсий на «Северных потоках». По его версии, водолазы американской армии под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили под газопроводы дистанционно активируемые взрывные устройства.