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12:05, 24 мая 2023Россия

Трактористы распахали поле под песню «Я русский» и попали под проверку полиции

В Арзамасе трактористы распахали поле под песню «Я русский» и попали под проверку полиции

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

В Арзамасе Нижегородской области трактористы распахали поле под песню «Я русский» певца Shaman и попали под полицейскую проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, агрономы решили устроить патриотическую акцию. Благодаря их стараниям на поле в Нижегородской области появилась надпись «Я русский». Видеоклип с сельскохозяйственной тематикой был размещен в соцсетях.

Ролик заинтересовал правоохранителей: они обратили внимание на то, что процесс снимался с квадрокоптера, хотя по решению властей полеты беспилотников на территории Нижегородской области запрещены.

Сейчас сотрудники полиции начали устанавливать, кто принимал участие в съемках.

5 мая сообщалось, что выступающий под псевдонимом Shaman певец Ярослав Дронов в Русском музее порассуждал о русских и русской народной мудрости, частью которой назвал афоризм немецкого философа Фридриха Ницше.

Так, на выложенных одним из государственных телеканалов кадрах, автор песни «Я русский» в кофте с аналогичной надписью послушал рассказ экскурсовода о шедеврах русской живописи и вместе с ведущей Светланой Шевченко задумался о влиянии русской ментальности на работы художников.

До этого Shaman ответил на обвинения в коммерческом патриотизме, а также отреагировал на слухи о том, что его творческая деятельность является проектом, разработанным другими людьми.

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Анна Щербакова
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